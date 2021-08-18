Boru patladı, sular dalçık geçidin duvarlarından karayoluna aktı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de isale hattında borunun patlaması sonucu sular, dalcık geçidin beton duvarlarından D-100 Karayolu´na aktı. Yan yollar çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatılırken, arızanın giderilmesi için bölgede çalışma başlatıldı.

Kentte isale hattında, patlayan borulardan çıkan su, D-100 Karayolu Çoban mevkisinde dalçık geçidin beton duvarlarından yola aktı. Durumu fark eden vatandaşlar, belediye ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu tek şeride düşürerek önlem aldı.

Karayolları ve Düzce Belediyesi ekiplerinin gelmesiyle D-100 karayolunu şehir merkezine bağlayan yan yollar da çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı. Takını polis ekiplerine bildiren vatandaş, "Yoldan geçiyorduk, suyun patladığını gördük. Durumu haber verdik. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 1 saattir burada su akıyor. Büyük ihtimalle su patladı. Dün Çoban mevkiinin diğer tarafında patlama meydana gelmişti. Göçebilir diye korkumuz var" dediler.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su taşkını yaşandığı ve ekiplerin anında müdahale ederek arızayı gidermek için çalıştıkları bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-18 15:05:28



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