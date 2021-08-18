Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı

– Düzce’de patlayan ana su hattından çıkan sular, D100 Karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşağın duvarlarından akmaya başladı. Akan su nedeniyle D100 Karayolunun bir kısmı ise trafiğe kapatıldı.

Düzce’de D100 karayolundan geçen 500'lük ana su hattında patlama oldu. Hattın patlayan yerinden itibaren sular D100 Karayolu Çobandaki köprülü kavşağın duvarından karayoluna akmaya başladı. Bunun üzerine trafik polisleri yolun bir bölümünü trafiğe kapattı. Yoldan geçen bir vatandaş ise; "Yoldan geçerken suların karayoluna aktığını gördüm. Hemen ekiplere haber verdim. Ekiplerin gelmesini burada beklemeye başladım" dedi. Düzce Belediyesine bağlı ekipler de çalışmalara başladı.

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