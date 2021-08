Özdemir “Bolu Teknokent Ar-Ge merkezimiz ile daha güçlü olacağız”

Düzce özelinde 11 yıldır çalışmalarını sürdüren, yazılım ve reklam alanında başarı grafiğini sürekli yükselten Tayyare Limanı, bünyesinde yer alan Serbay ve Kod8 grubu markalarına ait ArGe faaliyetlerini il dışına çıkarmaya hazırlanıyor. Tayyare Limanı, bu kapsamda Bolu Teknokent ArGe merkezini Bolu ve bölge işletmeleriyle buluşturuyor.

Yeni yapılanmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir, Tayyare Limanı bünyesinde yer alan Serbay ve Kod8 grubu olarak kuruldukları günden bu yana sürekli olarak değişen teknolojiye ayak uydurmak, yenilikçi ve ArGe çalışmalarının önceliklerinin başında geldiğini, Serbay ve Kod8’in tüm ürün ve markalarını geleceğe yönelik inşa ettiklerini ve her bir ürün ve markanın ayrı ayrı ArGe niteliği taşıdığını dile getirdi.

2021 yılının başından itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile iş birliği çalışmalara başladıklarını kaydeden Özdemir, hazırlıklarının tamamlandığını ve Kod8 Yazılım Teknolojileri ArGe merkezini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.



“ArGe merkezimizin çözüm ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum”

Özdemir, “2011 yılında kurdugˆumuz ‘Serbay’ markasının ve ‘Tayyare Limanı’ bünyesinde yer alan diğer marka ve ürünlerimizin gelişmesini sektörümüze ve KOBİ’lere duyurmanın heyecanını yas¸ıyoruz. Bu süreçte çeşitli sektörler için projeler ve yazılımlar ürettik. Bu ürettiğimiz proje ve yazılımların daha da ilerleyebilmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’yle iş birliği yaparak Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ArGe merkezimizi açmış bulunmaktayız. ArGe merkezimizin Serbay ailesine, çalışanlarımıza ve çözüm ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Gözütok; “Yepyeni bir serüvene başlıyoruz”

Serbay Interactive Ajans Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok ise “Bolu’da açtığımız ArGe merkezimiz ile yepyeni bir serüvene başlıyoruz. Ürettiğimiz projelerin derinliğini ve kalitesini arttırmak adına Bolu İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde akademik kadrodaki öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin desteğiyle çalışmalarımızı her geçen gün arttıracağız. O¨nu¨mu¨zdeki yıllarda ArGe harcamalarına ayırdıgˆımız kaynak, toplam gelirimizin yüzde 27’sini olus¸tururken, personellerin ise yüzde 51’inin ArGe alanında c¸alıs¸masını planlamaktayız” diye konuştu.

“ArGe merkezimiz ile Bolu’daki çalışmalarımızı da hızlandırmış olacağız” diyen Serbay Interactive Stratejik Planlama Sorumlusu Serkan Bayraklı, “10 yıllık süreçte ArGe, inovasyon ve dijital dönüşüm her zaman ilk önceliklerimiz arasında oldu. 2021 yılı ve ArGe ofisimizin, ArGe çalışmalarımızı hızlandırdığımız bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

