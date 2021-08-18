Kasım Aktaş Ortaokulunda çalışmalar devam ediyor

Düzce’de ikili eğitime son verecek olan 48 derslikli Kasım Aktaş ortaokulu inşaatında çalışmalar devam ediyor. 18 dönüm arsa üzerinde inşası devam eden okulda kaba inşaat çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri, iş insanı Kasım Aktaş’ın destekleriyle yapımına başlanan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatında çalışmalar sürüyor. 24 dersliğini iş insanı Kasım Aktaş’ın, 24 dersliğin ise Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Belediyesi ve bağışçıların destekleriyle yapımı devam eden okulun kaba inşaatının kısa sürede bitmesi öngörülüyor.

Okulun doğu kesiminde bulunan 3 katlı bölümünün tuğlaları örülürken, batı kısmının direk betonlarının atılmasının ardından tuğla örme işlemine geçilecek. Okulun arka bölümüne konuşlandırılan spor salonunun ise betonu atılırken, tek kat üzerine inşa edilecek salonun da kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.



“Çocuklarımız ferah bir ortamda eğitim görecek”

İnşaattaki çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, yapımı devam eden okulun, Düzce’ye eğitim noktasında büyük katkı sağlayacak bir yatırım olduğunu ifade ederek, çalışmalara yönelik şunları dile getirdi;

“İlimizde ikili eğitimi kökten çözecek olan okul inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Çocuklarımız burada geniş alan içerisinde daha rahat ve daha sağlıklı ortamda eğitim hayatlarını devam ettirecekler. Ana binanın ardından yan cephelerin de yapımının tamamlanmasıyla kaba inşaat kısmı bitirilmiş olacak. Okulun arka bölümünde bulunan spor salonu inşaatı da ana bina ile eş zamanlı olarak devam ediyor. Süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kalan kısımların da kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla hep birlikte hizmete açacağız” dedi.

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