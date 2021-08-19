Uğurlu öğretmen ve öğrencilerin ağzı aşure ile tatlandı

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi aşure gününü unutmadı. Okulun öğretmen ve öğrencileri hazırlanan aşureleri yiyerek tatlı bir gün geçirdiler.

Paylaşma ve dayanışmayı temsil eden Aşure Günü dolayısıyla Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi aşure programı düzenledi. Hazırlanan aşureler okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilere dağıtıldı. Okulun bahçesinde aşure için hazırlanan masalara konulan aşureleri alan öğretmen ve öğrenciler aşureleri yiyerek ağızlarını tatlandırdılar.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül’de aşure günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. gününde aşurelerimizi öğretmen arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle birlikte paylaşmak istedik. Malum aşure günü aynı zamanda paylaşma ve dayanışmayı da temsil eder. Bizde bu vesileyle aşureleri paylaşarak hem bugünü hatırlatalım hem de birlikte ağzımızı tatlandıralım istedik” dedi.

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