Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Düzce’nin de aralarında bulunduğu 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada saat 17.00 ile Cuma günü sabah 06.00 saatleri arasında kuvvetli yağışın Düzce’de etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Batı Karadeniz’e kıyısı olan Düzce, Zonguldak, Bartın illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda Perşembe akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesiminde Düzce, Zonguldak, Bartın illerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı, metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düşeceği belirtildi. Tahminde ayrıca sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar olacağı belirtildi.

Yapılan uyarıda, vatandaşların da ani sel, su baskını, heyelan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda akşamlara karşı dikkatli olması istendi.

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