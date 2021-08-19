Vali Atay fındık işçileri ile sohbet etti

– Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın toplanması sürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’da Kutlu Köyünde yaptığı ziyarette fındık hasadı yapan işçilerle sohbet etti.

Türkiye'nin kuzeyinde binlerce vatandaşın geçimini sağlayan fındığın hasadı devam ediyor. Vali Cevdet Atay’da Kutlu Köyündeki fındık üreticilerini ve fındık hasadı yapan işçileri ziyaret ederek hasbihal etti. Hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Atay, işçilere de kolaylıklar diledi.

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