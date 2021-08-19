Valilikten dere yataklarından uzak durun çağrısı

– Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kuvvetli yağış uyarısında bulunmasının ardından Düzce Valiliği de dere yataklarından uzak durun çağrısın bulundu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Düzce’nin de aralarında bulunduğu 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada Perşembe saat 17.00 ile Cuma günü sabah 06.00 saatleri arasında kuvvetli yağışın Düzce’de etkili olacağı bildirdi. Bunun üzerine Düzce Valiliği “İlimiz genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun sağanak yağış dolayısıyla tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde ve teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, fındık işçilerimizin çalıştıkları bahçelerde, konaklama yaptıkları alanlarda dikkatli ve uyarılara duyarlı olmalarını istirham ediyoruz” çağrısı yaptı.

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