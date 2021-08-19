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Azime nineden gençlere aşı çağrısı Arabanın içinde aşısını olan 90 yaşındaki Azime Gülaçtı “Ben aşı oldum gençler sizde aşı olun” Vali Cevdet Atay, “Aşıyı vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz”

İHA

Azime nineden gençlere aşı çağrısı Arabanın içinde aşısını olan 90 yaşındaki Azime Gülaçtı “Ben aşı oldum gençler sizde aşı olun” Vali Cevdet Atay, “Aşıyı vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz”

– 90 Yaşındaki Azime Gülaçtı isimli kadın 3. doz aşını yaptırdı, gençlere "Ben aşımı oldum gençler sizde aşınızı olun” çağrısında bulundu.
Düzce’de Aziziye Mahallesi’nde kurulan pazaryerinde Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama merkezi kuruldu. Pazaryerine gelerek alışveriş yapanlar aşılama noktasına gelerek aşılarını oldu. Pazaryerinden araç ile geçen ve aşılama merkezini gören 90 yaşındaki Azime Gülaçtı’da aşısını araç içinde oldu. Aşısını yaptıran Azime Nine gençlere, “Ben aşı oldum gençler sizde aşınızı olun” çağrısında bulundu. Merkezi ziyaret eden Vali Cevdet Atay’da, aşılama yapan personellere teşekkürlerini iletirken, son çalışmalar hakkında da basına bilgiler verdi.

"Sevdiklerinizin sağlığı için aşınızı olun" diyen Vali Atay konuşmasına şöyle devam etti; "Pazaryerinde aşılama çalışmalarını ziyaret ettik. Mobil aşı ekipleri ile ilin her tarafında hizmet vermeye çalışıyorlar. Amacımız buradaki vatandaşlarımızın aşıyı ayağına getirmek. Derdimiz bir an önce bu aşıların yapmamış vatandaşlarımızın aşılarını yaptırıp köy köy mahalle mahalle sokak sokak geziyorlar. 150 aşkın aşı ekibimizde 300 personelimiz ile aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aşılarını olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olmalarını istiyoruz. Hem kendi sağlıkları hem ailelerinin ve sevdiklerinin sağlıkları için lütfen aşılarını olsunlar. Aynı zamanda 15 yaş ve üzerinde ki öğrencilerimizin okulları açılacak. Okullar açılmadan önce 15 yaş üzeri öğrencilerimizin de aşılarını ailelerin onayı ile yapabileceğimizi bununla ilgili sistemler açıldı.”

“En önemli silahımız aşı”
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca tarafından illerin yüz binde vaka sayılarının açıklanmasının ardından Düzce’de vaka oranlarının yüz binde 145'e ulaştığını bildiren Vali Atay, “Yüz binde rakamlarımız yeni açıklandı. Biz yüz binde 145 civarındayız. Bunu aşağıya indirebiliriz bu elimizde olan bir şey. Burada maske ve mesafe önemli ama en önemli silahımız aşı. Bunu özellikle vurguluyorum. Kafeteryalarımız kapandığı zaman restoranlarımız kapandığı zaman hepimiz çok üzüldük. Lütfen buradaki gençlerimiz bunu düşünsünler. Aşı olmayan gençlerimiz bunu bir daha düşünsünler” dedi.

“60 yaş altı vatandaşlarımız yoğun bakımda”
Düzce’de yoğun bakımlarda ki sayıları da açıklayan Vali Atay, “Yoğun bakım ünitesinde 19 hastamız var. Bunun yarısı entübe geri kalan yarısı yoğun bakımda. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki 'yaş ortalamamız ne diye' sorduğumda bana 60 yaş altı olduğunu söylüyorlar. Yani bu şunu gösteriyor, daha önce aşıladığımız yaşlılarda özellikle 3. doz olanlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunu yoğun bakımdaki verilerimize göre söylüyorum. Aşı olmayan genç nüfusun bir an önce aşı olmaları gerekiyor” ifadelerinde bulundu.
Düzce Yeşilay ve Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber’de pazaryerinde kurulan aşılama merkezine gelerek 3. Doz aşısını oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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