Konur Alp Gazi türbesinin restorasyonu sürüyor

Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisi örneklerini içinde barından ender yerleşim yerlerinden biri olan Prusias Ad Hypium antik kentinin önemli yapılarından biri olan Konur Alp Gazi türbesinin restorasyonunda son aşamaya gelinirken, türbenin kubbesi kurşun ile kaplandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konur Alp Gazi’nin emanetine sahip çıkacaklarına dair sözünü yerine getiriyor. Antik Tiyatronun karşısında konuşlanan türbenin restorasyonu için titiz çalışma yürütülürken daha önce ahşap pencere doğramaları ve sandukaların oturduğu kaideler mermer taşlarla değiştirildi. Restorasyon çalışmalarında türbenin dış cephe temizliği yapıldı. Kubbenin kaplaması kurşun ile değiştirilirken kubbeye ‘Alem’ yerleştirildi.

Konur Alp Gazi’nin emanetini en iyi şekilde restore ederek gelecek nesillere bırakacaklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Antik Tiyatro’daki kazı çalışmalarının yanı sıra bölgeye adını veren Konur Alp Gazi’nin türbesine aynı önemi gösteriyoruz. Hukuki süreci tamamladık. Atamızın bize olan emanetini saygı ve titizlikle restore ediyoruz. Restorasyon bittikten sonra yenilenen sandukalar da kaidelerine yerleştirilerek ziyaretçilere açılacak. Kazı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Konuralp yurtiçi ve yurtdışından gelen turistlerin uğrak noktaları haline gelecek” dedi.

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