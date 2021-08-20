Aksoy “Yaşanan doğal afetleri sadece iklim değişiklikleriyle açıklayamayız”

Prof. Dr. Necmi Aksoy, yaşanan bu iklim olaylarının sadece küresel ısınmaya bağlanamayacağını belirterek sürdürülebilir bir yaşam için insanların doğaya karşı daha düşünceli ve saygılı olmaları gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi, Orman Fakültesi (DUOF) Herbaryum Operatörü, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, orman yangınları, kuraklık, sel gibi iklim olayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Aksoy, yakın zamanda ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan yangın, sel ve kuraklığın bitki örtüsü ve biyolojik çeşitlilik ile ilgisini paylaştı. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin yaşandığı yerlere bakıldığında insan faktörünün görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Necmi Aksoy, yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu ve insan etkisinin en fazla olduğu yerlerde bu afetlerin yaşandığını vurguladı. Dünyanın her yerinde bu tür afetlerin yaşandığının altını çizen Aksoy, Kaliforniya’da, Amazon’da, Rusya’da, Çin’de hatta PeruŞili de bile bu tür geçiş iklim özelliklerinin görüldüğünü söyledi.

Yayınlanan iklim raporlarında, yaşanan bu iklim olaylarının sadece küresel ısınmaya bağlanamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Necmi Aksoy, sürdürülebilir bir yaşam için insanların doğaya karşı daha düşünceli ve saygılı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Suçu iklim değişikliğine atmadan proaktif çalışmalar yapılmasını ifade eden Necmi Aksoy, eğer bu çalışmalar yapılmazsa, düzensiz göçlerin artacağı bilgisini verdi.

Orman yangınları ile Akdeniz bitki örtüsü arasındaki ilişkiden bahseden Prof. Dr. Aksoy, Akdeniz ormanlarının dünyadaki önemi üzerinde durarak, bu coğrafyada yapılan küçükbaş hayvancılığın yangınlar üzerindeki etkisini anlattı. Orman altında büyüyen çayırların ve kısa bitki örtüsünün orman köylülerinin yaptığı hayvancılık sonucunda temizlendiğini dile getiren Prof. Dr. Necmi Aksoy, azalan hayvancılık nedeniyle otların ve orman altı bitki örtüsünün kurumaya terk edildiğini ve kuruyan bu bitkilerin de en ufak bir tehditte yangınlara sebep olduğunu vurguladı.

Kentleşme sistemimizi tekrardan gözden geçirmemiz gerektiğini sözlerine ekleyen Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, her yere aynı planla yerleşim yeri yapılamayacağını, farklı bölgelere, oranın coğrafyasına uygun planların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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