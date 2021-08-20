Düzce’de fındıktan sonra en çok ceviz yetişti

– Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre 2020 yılında Düzce’de 59 bin 51 ton meyve üretimi gerçekleştirildi. En çok üretim fındıkta olurken, en az üretim ise Üzümde yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak üretim yapan çiftçilerden aldığı verileri bakanlık sistemine yüklüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’da verilerden aldığı bilgiler ile şehirlere üretim yapan çiftçilere destek çalışması yapıyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Düzce’de üretilen meyveler belli oldu. Buna göre en çok üretim fındıkta olurken en az üretim ise üzümde oldu. Düzce’de 2020 yılı içerisinde 158 ton armut, 68 ton ayva, 271 ton ceviz, 113 ton çilek, 46 ton dut, 23 ton Amasya elması, 54 ton golden elma, 14 ton granny Smith elması, 47 ton Starking elma, 143 ton erik, 57 bin 330 ton fındık, 6 ton yaş incir, 662 ton kestane, 95 ton Kiraz, 5 ton nar, 1 ton üzüm ve 15 ton vişne olmak üzere toplam 59 bin 51 ton meyve üretimi kayıtlara geçildi.

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