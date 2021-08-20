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Dur ihtarına uymadılar, 78 kilometrelik kovalamacayla yakalandılar

DHA

Dur ihtarına uymadılar, 78 kilometrelik kovalamacayla yakalandılar


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 78 kilometrelik kovalamacayla yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 100 gram metamfetamin ile 2 kilo esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, Mehmet Akif Caddesi'nde devriye gezerken şüphe üzerine 81 DJ 511 plakalı otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. D-100 karayolunda İstanbul yönüne doğru giden otomobil, 78 kilometrelik kovalamacanın ardından İhsaniye köyünde durduruldu. Araçta bulunan A. Ş. ve M. K. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 100 gram metamfetamin ile 2 kilo esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-08-20 11:39:31

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