Düzce'de işaret dili kursu açıldı

– Düzce Belediyesi, işitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurmak amacıyla engelli yakınları ile işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kurs açtı. Alanında uzman eğitmenin görev aldığı kurs 2 ay sürecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) branşlarına bir yenisini daha ekledi. İşitme engelli bireylerle iletişimin kolaylaştırılması, onların istediklerini ve taleplerinin anlaşılması için açılan kurs BELMEK Film Platosunda başladı.

A’dan Z’ye işaret dilini öğretilecek

İşaret dili kurs eğitmeni Beyza Köklü kursiyerlere başlıca el alfabesi, aile ve çevre, zaman terimleri, duygular, okul ve eğitim, taşıtlar, canlılar, renkler, coğrafi terimler, iller, ülkeler, zıt kelimeler, spor terimleri, matematikölçüler, yiyecekiçecekler, ev eşyaları, sağlık terimleri ve meslekler hakkında eğitimler verecek. Kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.