Okulların açılması esnafı umutlandırdı Yüz yüze eğitim için sayılı günler kala ayakkabıcılarda hareketlilik başladı

– Milli Eğitim Bakanlığı okulların 6 Eylül’de açılacağını duyurmasıyla birlikte özellikle ayakkabıcılara da umut doğdu. Çocuklarını okula gönderecek anne ve babalar okul ayakkabısı almak için ayakkabıcıların yolunu tuttu.

Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir yüz yüze eğitime kapalı olan okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden açılacağını açıklaması esnafları umutlandırdı. Pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime uzun bir süre ara verilmesi yüzünden sıkıntılı zamanlar geçiren esnaflar, yüz yüze eğitimin yeniden başlayacak olmasıyla büyük mutluluk yaşıyor.

Velilerin okula gidecek çocukları için yaptığı alışverişler, esnafların nefes almasını sağlarken, yaklaşık 2 yıldır azalan işlerinin yeniden artmasını ve işlerin yoluna girmesini bekliyor.

Uzun yıllardır Düzce’de esnaflık yapan Murat Kabasakal, 2 yıldır bugünleri beklediklerini belirterek, “Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasıyla 6 Eylül’den itibaren okullarımız açılacak. Yaklaşık 2 yıldır okul hareketliliğini bekleyen esnafımız duraksamadaydı. Bu haberle birlikte bir heyecan yaşamaya başladık. 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitim başlayacak inşallah. Bakanımız okulların kesin açılacağını söyledi. İki yıldır bizler maalesef okul dönemini hiç yaşamadık. Yüz yüze eğitimin başlayacak olması bizde bir heyecan oluşturdu. Bütün ayakkabıcı, kırtasiyeci, çantacı esnafımızda ve dolaylı olarak binlerce esnafımızda aynı şekilde bir heyecan oluşturdu. Düzce’de 71 bin civarında öğrenci sayısına sahibiz, buda bir hareketliliğe sebebiyet verecek. İnşallah güzel bir süreç yaşayacağız” dedi.



Velilere uyarı

Kabasakal, alışveriş yapacak olan velilere alışverişlerini büyük marketlerden değil esnaftan yapmaları tavsiyelerde bulunarak, “Bu yaşayacağımız süreçte velilerimize tavsiyelerimiz var. Kırtasiye ürünleri alırken CE belgeli ürünleri almaları, çanta alırken çocukların sırt yapısına uygun destekli çantalar almaları, ayakkabı alırken çocuklar sporda hangi branşta kullanacaklarsa ona göre ayakkabı almaları, günlük kullanım ayakkabılarını ona göre seçmelerini velilerimize tavsiye ediyorum. 20212022 eğitimöğretim yılında bütün öğretmen, öğrencilere başarılar bütün esnaflarımıza da bu süreçte hayırlı bir sezon geçirmelerini temenni ederim” ifadelerinde bulundu.

Düzce’de 6 Eylül’de yaklaşık 71 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak.

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