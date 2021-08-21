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Fındık hasadı bitti, üreticiler nöbete başladı

DHA

Fındık hasadı bitti, üreticiler nöbete başladı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de fındık üreticilerinin büyük bir bölümü hasadı tamamlayarak ürünlerini harmana indirdi. Üreticiler, bu sene 26,5 ile 27 lira olarak açıklanan fındıklarını korumak için harman yerlerinde nöbet tutmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun 50 randıman fındığı 26,5, Giresun kalite fındığın ise 27 liradan alacağını duyurdu. Düzceli üreticiler fındık fiyatlarının kilogram başına 25 liradan aşağı düşmeyeceği beklentisi içine girdi. Yapılan tahminlerde de sezon sonuna doğru fındık fiyatlarının 30 liraya kadar yükselmesi bekleniyor. Fındığın hasadını tamamlayan üreticiler, ürünlerini harmana indirerek nöbet tutmaya başladı.
SABAHA KADAR DEVRİYE ATIYORLAR
Hemen hemen her harman alanında üreticiler, aileleri ile birlikte nöbet tutuyor. Üreticiler, gece soğuktan, yağmurdan ya da çiğden korunmak için harmanların yanında hazırladıkları `selender´ adı verilen tahtadan barakada ya da çadırlarda uyumadan bekliyor. Zaman geçirmek için ise ya fındık ayıklıyorlar ya da ürünü havalandırmak için tırmıkla çalışma yapıyor.
`HIRSIZ VE DOMUZLARDAN KORUMAK İÇİN NÖBET TUTUYORUZ´
Merkeze bağlı Sinirci köyünde de fındık üreticileri köye ait merada fındıklarını kurutmaya başladı. Alanda 40'a yakın ailenin fındığı bulunuyor. Her evden gençler imece usulü geceleri alanda nöbet tutarak, gelecek tehlikelere karşı tetikte bekliyor.
Fındık üreticisi olan Sinirci Köyü Muhtarı Muzaffer Demirel, "Köyümüz sakinlerinin tümü fındığını topladı. Fındığımızı sermiş bulunuyoruz. Fındık fiyatı bu sene biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile 26,5 ile 27 lira arasında değişiyor. Bu fiyat halkımızı memnun etti. Fındık iyi para yapıyor. Köyümüzün gençleri fındığı hırsızlardan, domuzlardan korumak için nöbet tutuyorlar. Yaban domuzları fındığı sever. Dağ bölgeleri de yakın. Burada her gece aileler, özellikle gençler fındıklarını bekliyorlar. Jandarmamızdan da Allah razı olsun. Jandarma da herhangi bir problem olduğunda anında müdahale edebiliyor. Tabi ki hırsızlıklar son zamanlarda var. Fındıkta iyi para olunca, altın değerinde oluyor. Bir kilogram fındık 27 lira. Başakçılar toplanmayan yerlere dahi giriyorlar. Vatandaşlar bu yüzden erken de olsa bir an önce fındığını topladı. Çünkü tarlada fındık bırakmaya korkar olduk. Kötü niyetli kişilerin de iştahı kabarıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-08-21 11:18:07

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