Şehit Babası, Vali Dağlı’yı Ayancık'ta ziyaret etti

– Düzceli Şehit babası Cemalettin Aksarı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı koordinatör olarak görevli bulunduğu Sinop’un Ayancık ilçesinde ziyaret etti.

Hakkari ilinde 2015 yılında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Düzceli Piyade Sözleşmeli Er Cihan Aksarı’nın babası Cemalettin Aksarı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı koordinatör olarak görevli bulunduğu Ayancık'ta ziyaret etti. Vali Dağlı, “Ayancıklı kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanından yardım gönderen herkes gibi Cemalettin amcamızın da vefakarlık örneği gösterdi. Ortaya çıkan bu dayanışma ruhu da afetzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmesi bağlamında çok kıymetli. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

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