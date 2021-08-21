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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı

İHA

Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı

– Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana gelen kazada, dev baraj kapaklarını Ankara istikametine götüren tırın dorsesinden yolun dışına kaydı. Baraj kapaklarını kaldırmak için Bolu dağı 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kapakların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çelik fabrikasından yüklediği dev baraj kapakları ile yola çıkan tır sürücüsü Bolu Dağı Bakacak mevkiine geldiği sırada dorsesindeki baraj kapakları kaydı. Yola düşen dev baraj kapakları trafiği olumsuz etkileyince, trafik ekipleri Bolu Dağı'nı trafiğe kapattı. Güzergah üzerinde giden sürücüler TEM otoyoluna yönlendirilirken, baraj kapakları vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan Bolu Dağı, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

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