Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı uygulamada bir kişi 2 silahla yakalandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri Spor Sokak üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Silahlara polis ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.