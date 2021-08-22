Doğada yürüyüşün tadını çıkardılar

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– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün doğada yürüyüş etkinliğine katılan vatandaşlar, temiz havanın keyfini yaşadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor' projesi kapsamında bu haftada da etkinlik düzenledi. Müdürlük önünde bir araya toplanan vatandaşlar, otobüsler ile Çamlıpınar Göletine götürüldü. Düzce'nin turizm değerlerinden biri olan Çamlıpınar'da yürüyüş yapan vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi.

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