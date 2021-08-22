Düzce’de 423 bin aşılama yapıldı

– Düzce'de korona virüs ile mücadele kapsamında 423 bin kişi aşılandı.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni kararları açıklamıştı. Bu kapsamda aşı olmayanlardan 2 günde bir PCR testi istenileceğinin duyurulmasının ardından ülke genelinde binlerce kişi aşı merkezlerini doldurdu. Sağlık Bakanlığı’nın anlık aşı verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce’de 3 günde 4 bin kişi ilk doz aşılarını oldu. Ayrıca il genelinde aşılanan kişi sayısı ise 423 bine ulaştı.

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