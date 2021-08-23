Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandılar

– Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sırasında 5 şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı, suçları önlemek amacıyla şehrin giriş çıkışlarında yol kontrolünü ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda hafta sonu Gümüşova D100 Karayolu üzerinde yol kontrolü yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir kişide ve özel araçları ile seyir halinde olan 4 kişide bir miktar esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahısların üzerinde de uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlarda bulundu. Uyuşturucu madde ile yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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