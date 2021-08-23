Sokak hayvanları için atılacak adımlar görüşüldü

– Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle bir araya gelen il genelindeki paydaşlar, sokak hayvanlarının durumu, tedavileri ve aşılanmalarına yönelik atılacak adımları görüştü.

Başkan Dr. Faruk Özlü, sokak hayvanları sorununa yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Özlü, her kesimin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi adına birlikte hareket edilmesi gerekliliğini ifade etti.

Özlü, bir araya geldiği ilçe belediye başkanları, il özel idaresi temsilcileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve hayvansever derneklerinin yetkilileri ile bir araya geldi. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinin faaliyete geçirilmesinin ardından alt yapı konusunda sıkıntıların çözüldüğüne işaret eden Başkan Özlü, il genelinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik sağlam bir mekanizma tesis edilmesinin gerekliliğine değindi.



“Ortak bir çözüm bulmalıyız”

Başta İlçe belediyeleri olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün yaptığı ve bundan sonraki süreçte yapacağı çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Özlü, “Sokak hayvanları ile ilgili en önemli konumuz, yakalama ve aşılama yapılması konusu. Sokak hayvanları konusunda ortak hareket etmemiz gerekiyor. Düzce Belediyesi olarak deneyimlerimizi, teknik ekipmanlarımızı ve ekiplerimizi diğer paydaşlarımız ile paylaşmaya hazırız. Can dostlarımız olan sokak hayvanlarının yaşam haklarını gözeterek en uygun çalışma modelini birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

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