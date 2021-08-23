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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Açı Eğitim Kurumlarında dersler başladı

İHA

Düzce Açı Eğitim Kurumlarında dersler başladı

– Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre yüz yüze eğitime başlayamayan öğrenciler alınan karar sonrasında eğitimlere başladı. Düzce Açı Eğitim Kurumları da yüz yüze eğitimlerine başlayan okullar arasında yer aldı.
Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasının ardından Düzce Açı Eğitim Kurumları da hazırlıklarını tamamlayarak, derslerine başladı. Okuldaki öğretmenlerin ve personellerin 2 doz aşılarını tamamladığı ve öğrencilerin sağlığı için tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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