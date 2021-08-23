Düzce Açı Eğitim Kurumlarında dersler başladı

– Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre yüz yüze eğitime başlayamayan öğrenciler alınan karar sonrasında eğitimlere başladı. Düzce Açı Eğitim Kurumları da yüz yüze eğitimlerine başlayan okullar arasında yer aldı.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasının ardından Düzce Açı Eğitim Kurumları da hazırlıklarını tamamlayarak, derslerine başladı. Okuldaki öğretmenlerin ve personellerin 2 doz aşılarını tamamladığı ve öğrencilerin sağlığı için tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

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