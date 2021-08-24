Düzce’de 10 yurt kapılarını açıyor

– Düzce Üniversitesi, 4 ekimde eğitime başlayacağını açıklamasının ardından Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yurtlarda çalışmalarını hızlandırdı. Yeni dönemde 10 yurt öğrencilerin hizmetine 12 Eylül’de açılacak.

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli adımların atıldığı üniversitelerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Kredi ve Yurtlar kurumunda çalışmalarını hızlandırdı. Tüm yurtlar öğrenciler için hazırlanmaya başlanırken, dezenfektasyon işlemlerine de başlandı. Düzce’de 5’i kız, 4’ü erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplamda 9 yurt hizmet verecek. Ayrıca, Akçakoca’da da hem kız hem erkek yurdu açılacak. Düzce’de toplamda 10 yurt 12 Eylül’de öğrencilerini ağırlamaya başlayacak.

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