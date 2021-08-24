Düzce Belediyesi’nden ücretsiz tiyatro etkinliği

‘Sanat Şehri Düzce’ sloganıyla KültürSanat etkinliklerinin startını veren Düzce Belediyesi, Yunus Emre’nin 700’ncü ölüm yıldönümü dolayısıyla ‘Yunus Diye’ adlı çocuk oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel müdürlüğü Ankara Tiyatrosu tarafından çocuklara yönelik “Yunus Diye” adlı çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Gezici Sahnesi ile gerçekleştirilecek olan; Erdal Ozan Metin’in yazdığı, yönetmenliğini Caner Kadir Gezener’in üstlendiği çocuk oyunu, Anıtpark Meydanında minik sanatseverlerle buluşacak.

Yunus Emre’nin 700’ncü ölüm yıldönümü ve 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik tiyatro gösterimi yapılacak. 28 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’da sahnelenecek ve ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak olan oyun için Düzce Belediyesi tarafından, saat 12.15’te Bahçeşehir bölgesi Yeşiltepe Mahallesinden başlayarak, Farabi Lisesi, Telekom ve 3.bölge üzerinden tiyatro alanına araç kaldırılacak.

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