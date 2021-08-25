Amerikan beyaz kelebeğinde 2. döl mücadele zamanı

– Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Amerikan Beyaz Kelebeği olarak bilinen zararlının tırtıl kolonilerinin ikinci dölle mücadele zamanın başlatıldığını duyurdu.

Amerikan Beyaz kelebeğinin ikinci nesil zararını oluşturmak üzere bu günlerde yumurta paketlerini yaprak altlarına bırakmaya başladı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mücadelede öncelikli olarak Entegre Mücadele Prensipleri hedef alınmalı gerek kalınması durumunda ise son çare olarak Kimyasal Mücadele uygulamaları tercih edilmelidir. Kelebeğin çıkış ve popülasyon yoğunluğunu tespit etme amacıyla yapılan arazi çalışmaları kapsamında Feromon ve Işık tuzaklarında ilk ergin kelebeklerin çıkışı tespit edilmiş ve çıkış zamanına göre zararlı yumurta paketlerini yaprak altlarına koymaya başlamıştır. Üreticilerimiz tarlalarını kontrol etmeleri yapraklarda yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş ağlar ile karşılaştıkların da bunları öncelikle budama makası ile kesmek suretiyle imha etmeleri, böylece Kültürel ve Mekanik Mücadele yöntemi kullanarak böceğin yumurta paketlerinin yapraklarla birlikte toplanarak imha edilmesi tercih edilmeli, böylelikle hem çevre hem de insan sağlığını korumuş olunacaktır. Popülasyonun yüksek seyretmesi halinde ise ilaçlı mücadeleye başlamalıdırlar. Zararlıyı baskı altına alan doğal düşman olan yararlı böceklerin korunması ve etkinliğinin artırılması amacıyla Biyolojik Mücadele metodlarıyla tercih edilerek herhangi bir kimyasalı çevreye uygulamadan ve gerek görülmesi halinde ise çevre dostu bitki koruma ürünlerinden İnsan ve Çevreye en az zararlı ve doğal düşman popülasyonuna zarar vermeyecek arıları öldürmeyen ilaçlar seçilerek uygulanmalıdır. İkinci nesil zararına karşı İl Özel İdaresi destekli olarak alınan ilaçlar ile zararlının yoğun olduğu merkez, ilçeler ve köy ortak alanlarında İl Müdürlüğümüz tarafından merkez ve İlçe Ziraat Odalarının katkılarıyla alınan makine ile ilaçlamalar yapılmaya başlanmış olup, ayrıca da İl ve İlçe Müdürlüklerimizde ilaç dağıtımı yapılmıştır. Üreticilerimiz zararlı ile mücadele için ihtiyaç duyduklarında İl ve İlçe Müdürlüklerimizden ilaç temin edebilirler” ifadelerine yer verildi.

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