Ekipler her noktada çalışıyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınması ile birlikte her noktada çalışmalarını sürdürerek, kış ayları öncesinde vatandaşların rahat ulaşım sağlamasını amaçlıyor.

Havaların sıcak seyretmesi ile birlikte Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle sağanak yağış ve inşaat alanlarının oluşturduğu çukurlarda çalışmalar yapan ekipler, asfalt yamalamayı sürdürüyor. Bir yandan yamalama yapan ekipler bir yandan da ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan Fatih Mahallesi’nde asfalt atarken, bir yandan da Orhangazi, Fevzi Çakmak ve Karahacı Musa mahallelerinde asfalt yama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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