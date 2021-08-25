Aday memurlara moral

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– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere atanan memurların adaylık sınavı öncesinde MemurSen Düzce Şubesi tarafından ziyaret edilen adaylara başarılar dilendi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanan memurlar adaylık sınavlarına girdi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde yapılan sınavlar öncesinde MemurSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Eğitim BirSen Başkan Yardımcısı Ali Canbaz, listeye gelerek adaylık eğitim süreçlerinin devam ettiği vatandaşlar ile bir araya geldi. Konu üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, adaylık sınavında memurlara başarılar temennisinde bulunuldu.

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