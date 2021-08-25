Düzce'de 430 bininci aşı yapıldı

–Düzce'de Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 430 bin aşılama yapıldı.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni kararları açıklamıştı. Bu kapsamda aşı olmayanlardan 2 günde bir PCR testi istenileceğinin duyurulmasının ardından ülke genelinde binlerce kişi aşı merkezlerini doldurdu. Sağlık Bakanlığı’nın anlık aşı verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce’de son bir haftada 10 bin kişi aşılandı. Ayrıca il genelinde 1., 2. ve 3. doz aşı olanların sayısı ise 430 bin oldu.

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