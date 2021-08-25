800 öğrenciye kırtasiye çeki dağıtılacak

– Düzce Belediyesi, 20212022 eğitimöğretim dönemi öncesinde öğrencileri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile 800 öğrenciye kırtasiye çeki verilecek.

Düzce Belediyesi Covid19 pandemisi nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kalan öğrenciler için kırtasiye yardımı yapmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla 800 çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarına destek, ailelerin bütçesine de ekonomik katkı sağlayacak.

Pandemi süresince öğrencilerin ve ailelerinin zor günler geçirdiklerini kaydeden Başkan Özlü okul hasretinin sona ermesi nedeni ile mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Korona virüs salgınının başlamasından bugüne her alanda ve her şart altında imkanlarımızı Düzce için seferber ettik. Yeni normalleşme ve okulların açılma tarihinin netleşmesiyle birlikte Düzce Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için harekete geçtik. Bunların başında da yeniden eğitimöğretime başlayacak olan çocuklarımıza verilecek olan kırtasiye desteğimiz geliyor. İlk etapta 800 aileye kırtasiye çeki dağıtacağız. Kırtasiye yardımlarımız eğitim dönemi boyunca devam edecek. Hayırsever kişi ve kuruluşlar da öğrencilerin kırtasiye ve diğer malzemeleri için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağışta bulunabilirler. Şimdiden yeni eğitimöğretim yılının öğrencilerimize, ailelerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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