Valilikten sıcak hava uyarısı

– Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada önümüzdeki bir haftalık süreçte yaşanacak hava sıcaklığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı. Düzce’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Düzce Valiliği, Tarım Ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan hava tahmin verilerini paylaştı. Açıklamada önümüzdeki bir haftalık süreçte ülke genelinde yaşanacak sıcaklık artışına dikkat çekilerek “Bölgemiz genelinde (Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı ile Kırıkkale) mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Özellikle 11 ile 16 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenerek “Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi. Sıcak hava dalgasının 26 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.

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