Yan yol açma çalışmaları yapılıyor

– Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince ilçede yol açma ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynaşlı Belediyesi yaz aylarında çalışmalarını hızlandırdı. İlçenin dört bir yanında yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların rahat kullanımı düşünülüyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in bizzat ilgilendiği çalışmalar hızla sürdürülüyor. Havaların müsait olduğu zamanlarda yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda D100 karayolu üzerinde bulunan Şimşir mahallesinde vatandaşlar yol olmadığı için sıkıntı yaşıyordu. Bu sıkıntıyı yerinde tespit eden Başkan Şahin, ekiplerle birlikte bölgeye giderek yan yol açma ve düzenleme çalışmalarına başladı. Yan yolun kısa süre içerisinde açılarak vatandaşların kullanımına sunulacağını belirten Başkan Şahin, diğer mahallelerde de sorun ve sıkıntılar olduğu durumda anında ekipler olarak müdahale edeceklerini belirtti.

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