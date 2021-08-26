Üniversite hazırlık kursları 6 eylülde başlıyor

– Düzce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Üniversite hazırlık kursları 6 Eylül’de başlayacak. İlgililer için çağrı yapıldı.

Korona virüs ile mücadele de normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yüz yüze eğitim 6 Eylül’den itibaren başlayacak. Düzce Halk Eğitim Merkezi’de çeşitli kurslar ile vatandaşların yanında olmaya başlayacak. Bu kapsamda ilk olarak Merkez Üniversite hazırlık kurslarının açılışını yapacak. Üniversiteye hazırlanmak isteyen aday öğrenciler için 6 Eylül’de kurs açılacak. Kursa kayıt olmak isteyenler 24 Ağustos ila 30 Ağustos tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezine giderek kayıt yaptırabilecek.

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