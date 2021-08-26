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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’ya ata tohumu damga vurdu

İHA

Ankara’ya ata tohumu damga vurdu

Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’ne Düzce Gençlik Merkezi Ata Tohumu, Şeffaf İletişim ve Sağlık Olsun Dergisi projesi ile katıldı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’ne Düzce Gençlik Merkezi Ata Tohumu, Şeffaf İletişim ve Sağlık Olsun Dergisi projesi ile katıldı. Düzce Gençlik Merkezi standı fuarın gözdesi olurken ziyaretçilere fındık, tütün kolonyası ve mısır ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Genç Dostu Kongre ve Sergisi’nde Düzce Gençlik Merkezi stant kurdu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Liderleri ve gönüllüleri iki gün boyunca davetlileri stantta ağırlayarak hem Ata Tohumu, Şeffaf İletişim ve Sağlık Olsun Dergisinin detaylarını paylaştı hem de Düzce’yi tanıttı.
Kongre ve Sergi salonundaki davetliler “Ata Tohumu” projesine yoğun ilgi gösterirken ziyaretçilerden tam not aldı. Türkiye’nin birçok ilinden gelen katılımcılar projeyi destekleyerek Düzce Gençlik Merkezi’ni tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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