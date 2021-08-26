Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet Fındık yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. D-655 karayolundan Beyciler Mahallesi´ne dönmek isteyen Nizamettin Zengin yönetimindeki 34 CTT 052 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hikmet Fındık yönetimindeki 34 BCU 260 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Hikmet Fındık´ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-26 11:51:42



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