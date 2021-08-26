Görme engelli ilk milletvekili Ayva’dan aşı çağrısı

– Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk görme engelli milletvekili olan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Lokman Ayva, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşı seferberliği için çağrı yaptı. Lokman Ayva vatandaşları korona virüs salgınına karşı aşıyla karşı konulabileceğini söyledi.

AK Parti kurucular kurulu üyesi ve 22. dönem Milletvekili Lokman Ayva, onursal genel başkanı olduğu Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi'ni ziyaret etmek için geldiği kentte son dönemde kan stoklarında düşüş yaşanan Kızılay'a kan bağışında bulundu. Lokman Ayva’ya kan bağışı sırasında Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kızılay Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın, Düzceli ünlü oyuncu ve Türkiye Beyaz Ay Derneği Bölge Başkanı Nurullah Çelebi eşlik etti. Kan bağışı sırasında konuşan Lokman Ayva aşı kampanyaları hakkında açıklama yaparak vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Korona virüs ile mücadele de bilinen en etkili mücadelenin aşıdan geçtiğini belirten Lokman Ayva, "Şu anda bilinen en yüksek koruyucu yöntem aşı. Bundan sonra Dünya'yı değiştirmek için bir kere yaşıyor olmamız lazım. Bizim insanımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz çok kıymetliler. Biz aşı olursak, hastalanmazsak, ailelerimiz mutlu olacak, okullar ve iş yerleri açılacak. Geçen 2 sene içinde çok insan acı çekti. Bunlardan kurtulmak bizim aşı olmamıza bağlı. Aşı olmayı hem kendimiz hem başkaları için dikkate almalıyız ve bu fırsatı kaçırmamalıyız. Çünkü bu iyi bir fırsat ve değerlendirmemiz gerekiyor. Aşı olmadan hayatımızı sorunsuz sürdürebilirizin garantisi yok. Dediğim gibi şu anda bilinen en garantili yöntem aşı olmak. Kendim oldum, olduğum için rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere profesörler, bilim adamları başka bir alternatif olsaydı onu tercih ederlerdi. Şu anda tek alternatifimiz aşı olmak. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz’da Düzce’deki aşılamalarla ilgili bilgi verdi. Yılmaz ise aşı için sağlık ekiplerinin seferber olduğunu belirterek, ekiplerin gece gündüz aşı yaptıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.