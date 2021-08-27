‘Yunus diye’ oyunu çocuklarla buluşuyor

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Düzce Belediyesi 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle 28 Ağustos Cumartesi günü Anıtpark Meydanında “Yunus Diye” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Tiyatro gösterimi için Bahçeşehir’den servis kaldırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Gezici Sahnesi, Düzce Belediyesi tarafından, Yunus Emre’nin 700’ncü ölüm yıldönümü ve 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Düzceli minik sanatseverler “Yunus Diye” adlı tiyatro oyunu ile buluşuyor.

Yazarlığını Erdal Ozan Metin’in yaptığı, Caner Kadir Gezener’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Yunus Diye’ isimli çocuk oyunu, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’da Anıtpark Meydanında sahnelenecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Düzce Belediyesi tarafından, saat 12.15’te Bahçeşehir bölgesi Yeşiltepe Mahallesinden başlayarak, Farabi Lisesi, Telekom ve 3. bölge üzerinden tiyatro alanına araç kaldırılacak.

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