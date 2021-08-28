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Köy okulları denetimden geçti

İHA

Köy okulları denetimden geçti

– Düzce'de korona virüs ile mücadele kapsamında okullarda başlatılan Okulum Temiz Belgelendirme çalışmaları kapsamında köy okulları denetimden geçti.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışmalarına devam ediyor. 6 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde il genelinde bulunan tüm okullar denetimden geçiyor. Bu kapsamda ekipler geçtiğimiz hafta boyunca Düzce’de ki tüm köylere tek tek giderek okullarda incelemelerde bulundu. Okulların temizlik çalışmalarını denetleyen ekipler, yeni döneme kılavuz uyarınca hijyen bakımından hazır olup olmadıkları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorun çıkmazken, tüm okulların temiz olduğu gözlemlendi.

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