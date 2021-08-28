– Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, şirketlerin online olmasının mekandan bağımsız olarak yönetimine olanak sağlayacağını söyledi.

Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik, yeni nesil dijital dünyaya entegrasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla organize edilen “KOBİ’lerin Dijital Yükselişi” başlıklı konferansta online ön muhasebe programlarının firmalara kattığı en önemli avantajlarını aktardı. Konferans katılımcılarına seslenen Ferhat Sağlam, “Ön muhasebe programlarının öneminden ziyade programın Online olması şirketlerin mekandan bağımsız olarak yönetimine olanak sağlar. İster evde olun ister tatilde internetinizin olması yeterlidir. Yani şirketi yönetmek bir tık uzağınızdadır. Programın online olması ofise olan bağımlılığı azaltır. İşlemlerinizi yapmak için sürekli ofiste masa başında saatlerinizi harcamanız gerekmez. Bu gibi programlar sayesinde finans işlemlerinizin sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlarsınız. Müşteri siparişleri online ön muhasebe ile gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınır ve böylelikle iş yönetimi kolaylaştırılmış olur. Bu durum zaman kaybını önleyerek verimliliği arttıracağı bir gerçektir. Online ön muhasebe programı bu anlamda her sektörde artık olmazsa olmaz duruma gelerek, geniş çevrelerde kullanmaya başlanılan bir program haline gelmiştir” diyerek online ön muhasebenin önemini ifade etti.

Sağlam, konuşmasının devamında ön muhasebenin tutulmasının bir işletmenin gelir gider takibinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için çok önemli olduğunu ve büyük veya küçük tüm ticari işlemlerin resmi muhasebeye kaydedilmeden önce ön muhasebeye kaydedilmesinin firmanın mevcut finansal durumunu görme açısından ehemmiyetinin tartışılmaz olduğunu belirtti. İşletmeye girişçıkış yapan tüm stokların, tüm fatura ve irsaliye ve makbuzlarının, cari, banka hesapları, çek ve senet, kasa işlemleri ve personel kayıtlarının tümünün ön muhasebe ile takip edildiğini ifade etti.

Sağlam, online ön muhasebenin önemini aktarmak için verdiği bir örnekte “Bir satış görevlisi yeni bir müşteri ziyareti oluşturduğunda, müşteri bilgilerini online muhasebe yoluyla anında kaydeder; satış gerçekleşmesi durumunda anında faturalandırabilir ve müşterisine eposta olarak gönderebilir. Ayrıca, ön muhasebe sayesinde gelen faturaları mobil cihaz üzerinden anında görüntülenebilmektedir. Bu sayede, firmalar gelen siparişler, tahsilatlar, müşteri dekontları gibi çeşitli işlemleri hızlı, sorunsuz ve güvenli bir şekilde tamamlamaktadır. Bu da işletme yöneticilerinin ticari işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirmelerini ve personel tarafından gerçekleştirilen işlemleri anında kontrol etmelerini sağlamaktadır” diye ekledi.

Geliştirdiği ticari yazılım programları 2005 yılından beri 100 binin üzerinde KOBİ tarafından kullanılan Bilsoft Yazılım, hızlı satış, edönüşüm (efatura, earşiv fatura, emüstahsil), eticaret entegrasyonu, banka entegrasyonu ve sanal tahsilat gibi ticari hayatları kolaylaştıran entegre çözümler sunuyor.

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