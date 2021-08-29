Yüzlerce kişi doğa yürüyüşünde buluştu

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ‘Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor’ projesi kapsamında yüzlerce kişi doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

Korona virüs salgını sonrasında normalleşme bir yandan devam ederken, bir yandan da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Düzce yürüyor, yüzler gülüyor’ projesi devam ediyor. Doğal yaşam alanlarında doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında daha önce binlerce kişi ile çeşitli parkurlarda yürüyüş gerçekleştirilmişti. Bu hafta salgından uzakta doğal hayatla buluşma noktalarından birisi olarak görülen projede yüzlerce kişi Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kent Ormanı’nda buluştu. Orman içerisinde temiz hava ile buluşan yüzlerce kişi doğa yürüyüşlerinin iyi olduğunu projeyi başlattıkları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ilettiklerini belirttiler.

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