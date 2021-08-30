Başkan Özlü’den 99. yıl mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk milletinin büyük bir başarıya imza atarak dünya milletleri arasındaki saygın yerini korumasına vesile olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı; Türk milletinin, ordusu ile birlikte Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanı olduğunu ve 30 Ağustos 1922 tarihinde de yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla büyük bir zafere imza attığını kaydeden Başkan Özlü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun'da aziz milletimiz ile başlattığı istiklal mücadelesinin, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmasının 99. yılını aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük öz karakteri olan Türk milletinin 30 Ağustos zaferiyle büyük bir başarıya imza atarak dünya milletleri arasındaki saygın yerini korumuştur. Kurtuluş savaşında atalarımızın gösterdiği büyük cesaret, güç ve kararlılık ile hem Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmış hem de tüm dünyaya Türk’ün gücü gösterilmiştir. Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerinde bulundu.

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