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Yolcular önce şaşırdı sonra alkışladı Belediye personelinden gururlandıran 30 Ağustos etkinliği

İHA

Yolcular önce şaşırdı sonra alkışladı Belediye personelinden gururlandıran 30 Ağustos etkinliği

– Düzce Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünde özel denetimli belediye otobüsünde farkındalık çalışması yaptı. Düzce Belediyesi çalışanları, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıldönümü dolayısıyla okudukları şiirle dinleyenlerin tüylerini diken diken ederken, vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdiler.
30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi sıra dışı etkinliğe imza attı. Düzce Belediyesi Özel Denetimli Halk otobüsünde gerçekleşen etkinlikte Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri, yolcu gibi bindikleri otobüste birden 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri okumaya başladılar. Belediyenin 5 personeli yolcu duraklarından otobüse tek tek binerek yolculuk yapmaya başladı. Yolun yarısına gelindiğinde 1 personel 30 Ağustos zaferini anlatan şiir okumaya başladı. Ardından diğer 4 kişi de sırayla şiire devam etti. Hem 30 Ağustos 1922 şartlarını hem de büyük zaferin getirdiklerini şiirle anlatan Belediye çalışanlarının şiir okuduğu anları ise bazı yolcular cep telefonlarına kaydetti.
Şiirin sonunda ise yolcular belediye çalışanlarını alkışlarıyla kutladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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