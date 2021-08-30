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Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak

DHA

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak


Murat KÜÇÜK Tugay BEKTAŞ / DÜZCE,(DHA)UEFA U21 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Belçika ve İskoçya maçlarına Bolu Dağı'nda bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Ümit Milli Futbol  Takımı'nda teknik direktör Tolunay Kafkas, "Ben ve oyuncularımız inançlıyız. Grup zor da olsa bu gruptan birinci çıkarak hedefimiz finallere katılmak. İlerleyen günlerde zaten hep beraber bunu değerlendireceğiz." dedi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Belçika ve İskoçya maçlarına Bolu Dağı'nda bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanıyor. Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde, günde çift antrenman yapan Ümit Milliler, 3 ve 7 Eylül'de Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynayacakları maçların hazırlıklarını sürdürdü. Milliler, antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.
TOLUNAY KAFKAS: HEDEFİMİZ FİNALLERE KATILMAK
Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, "Son Ukrayna maçını baz alırsak oldukça iyi şeyler yaptık. Özelikle oyun anlayışımız ve felsefemizi takıma oturtmaya çalıştık. Bir bina kurduk bu binanın temeline pres kültürünü, ofansif geçiş ve savunma arkasına nasıl geçeriz konuları ile birlikte bir sürü prensiplerin altına diğer prensipleri ekleyip bu 3-4 günlük kampa sığdırmaya çalışacağız. Oyun olarak bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Yenmek için bütün argümanları kullanacağız. Ben ve oyuncularımız inançlıyız. Grup zor da olsa bu gruptan birinci çıkarak hedefimiz finallere katılmak. İlerleyen günlerde zaten hep beraber bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.
"BİZ NE KADAR GENÇ OYUNCUYA YATIRIM YAPARSAK BUNLAR SÜRE ALIRLARSA MİLLİ TAKIMLAR DA O KADAR BAŞARILI OLUR"
Büyük kulüplerde genç oyunculara şans verilmesini de değerlendiren Kafkas, "Olması gereken şey buydu zaten. Özellikle 21 yaş altı milli takımının ben önemini de bu vesile ile vurgulamak istiyorum. Burası bir geçiş yeri burada A takıma çıkacak oyuncular burada süre alacaklar, kulüplerinde süre alacaklar ve A mili takım ile kendi takımlarında oynayacaklar. Bu zaten olması gereken şey. Biz ne kadar genç oyuncuya yatırım yaparsak bunlar süre alırlarsa milli takımlar da o kadar başarılı olur. Kulüplerimiz de o kadar başarılı olur. Birçok genç oyuncuyu oynattım çalıştığım kulüplerde de burada da bunlar bizim göz bebeğimiz geleceğimiz. Onlara önce bir şeyler vereceğiz daha sonra isteyeceğiz. Hiçbir şey vermeden bir şey istemek doğru değil" şeklinde konuştu.
SERHAT AHMETOĞLU: SIKI ÇALIŞIYORUZ
Öte yandan milli futbolcular Serhat Ahmetoğlu, Eren Elmalı ve Ömer Faruk Beyaz da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2 maçı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Serhat Ahmetoğlu, "Buradan bütün Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kampımız başladı sıkı çalışma halindeyiz antrenmanlarımız devam ediyor. Maçlara en iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız. Mutlak galibiyet için çıkacağız. Sıkı çalışıyoruz. Bu 2 maçı da kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
EREN ELMALI: İKİ ÇOK KRİTİK MAÇ OYNAYACAĞIZ
Takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Eren Elmalı, "Buraya, ümit milli takıma ilk gelişim. Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Çok güzel karşılandık. İki tane çok kritik maç oynayacağız. Hazırız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zor maçlar ama takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.
B takıma düştüğü yönündeki haberlere cevap veren Ömer Faruk Beyaz ise şöyle konuştu:
"Benim yasal olarak 2'nci takım oynamak gibi bir durumum yok. Ama bu haberleri yapanların canları sağ olsun. Ben ülkemden destek beklerken böyle yanlış bir haberin olması beni üzdü. Ama canları sağ olsun.  Önemli olan şu anda milli takımda olmak ve en iyisini göstermek."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Serhat Ahmetoğlu'nun açıklamaları 
Eren Elmalı'nın açıklamaları
Tolunay Kafkas'ın açıklamaları
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklamaları
Antrenmandan görüntüler
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tugay BEKTAŞ
2021-08-30 21:35:27

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