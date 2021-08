Aşılamanın yüzde 73.6 seviyesine ulaştığı il maviye yaklaştı Vali Atay, “Mavi’ye çok yaklaştık”

Selçuk Küpçük'ün tekli albümü "Seven Olsaydın" müzikseverlerle buluştu

– Düzce Valisi Cevdet Atay aşılama oranının yüzde 73.6 seviyesine ulaştığını, Düzce’nin de yakın zamanda mavi renge bürünerek risksiz iller arasında yerini alacağını söyledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri Düzce’de görev alan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Atay, basın mensupları ile tek tek sohbet ederken, aşılama ile ilgili de son bilgileri paylaştı. Düzce nüfusunun yüzde 73,6’sının aşılandığını açıklayan Vali Atay, “Pandemi sürecinde Düzce basını ne kadar önemli bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu her haberleriyle ortaya koyuyor. Tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Kamu hizmeti yapıyorlar ve toplum açısından çok önemli olan bu hassas konuya ilk günden beri duyarlı davranıyorlar, önemsiyorlar” dedi.



“Mavi’ye çok yaklaştık”

Düzce’nin yüzde 73,6’lık aşılanma oranı ile mavi renge çok yaklaştığının altını çizen Atay, “Aşılamada yüzde 73.6 seviyesindeyiz, yani maviye çok az kaldı. Burada vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını, özellikle aşı olmayanların bir an önce aşılarını yaptırmalarını istirham ediyorum. Hem kendi sağlıkları açısından, hem de sevdiklerinin sağlıkları açısından lütfen bir an önce aşılarını olsunlar” diye konuştu.

