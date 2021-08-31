Üniversitesi öğrencilerine "Aşınızı yaptırın" çağrısı

– Düzce Üniversitesi’ne yerleşen öğrenciler için, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tebrik mesajı yayımladı. Çakar, “Covid19 salgını sürecinde, uzun süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimizi kampüsümüzde görmeyi büyük heyecan ve mutlulukla bekliyoruz” dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları 2021YKS yerleştirme sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar tebrik mesajı yayımladı. Mesajında, “Büyük bir emek ve özveriyle hazırlandığınız YKS sonucunda üniversitemizde eğitim görmeye hak kazandığınız için sizleri ve türlü fedakarlıkla yarınlara hazırlayan ailelerinizi tebrik ediyor, 20212022 EğitimÖğretim Yılı’nın hepimiz için sağlıklı, başarılı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid19 salgını sürecinde, uzun süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimizi kampüsümüzde görmeyi büyük heyecan ve mutlulukla bekliyoruz. Salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için de tüm öğrencilerimizin aşılarını yaptırmalarını; temizlik, maske ve mesafe kuralına özen göstermelerini de önemle vurguluyorum” ifadelerinde bulundu.



15 yılda büyük bir mesafe kat etti

Rektör Çakar, Düzce Üniversitesinin kısa süre içinde köklü üniversitelerle rekabet edebilir durumuna geldiğini belirterek “2006 yılında kurulan ve bu yıl kuruluşunun 15. yılını kutlayan Üniversitemiz; 13 Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2 Yüksekokulu ve 10 Meslek Yüksekokulu, 30’u aşkın araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Eğitim göreceğiniz Üniversitenizin; Türkiye’de ilk 5 ihtisas üniversitesine seçilme başarısı gösterdiğini, Dünya Etki Sıralaması’nda ‘Açlıkla Mücadele’ konusunda Türkiye’de birinci, 2021 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması’nda ise Ülkemiz devlet üniversiteleri arasında üçüncü sırada yer aldığını ve Ülkemizdeki köklü üniversitelerle rekabet edebilir bir konuma yükseldiğini sizlerle paylaşmak isterim. Öğrenci odaklı, insana değer veren, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımız ile tüm öğrencilerimizi kucaklıyor; nitelikli eğitimöğretim faaliyetlerimiz, donanımlı akademik kadromuz, teknolojik olanaklara sahip dersliklerimiz ve modern spor tesislerimiz ile kampüs yaşamının tüm imkanlarını siz değerli öğrencilerimize sunuyoruz. Sizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan Düzce Üniversitesi olarak, sizleri geleceğe hazırlayarak bizlere emanet eden ailelerimize ve öğretmenlerimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyor, Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum. Siz bizim en büyük değerimizsiniz. Üniversitenize hoş geldiniz” dedi.

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