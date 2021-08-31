Aşı olan gençlere Başkan’dan hediye Başkan Özlü “Şehir efsanesine değil bilime inanın”

Düzce Belediyesi ve Düzce Sağlık İl Müdürlüğü, son günlerde Covid19 vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından harekete geçerek, özellikle gençlerin aşılanması için teşvik kampanyası başlattı. İlk defa aşı olan gençlere arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verilecek.

Yeni tip korona virüsün vatandaşlar arasında hızla yayılması aşılama çalışmalarına teşvik için kurumları yeni kampanyalara yöneltti. Düzce’nin güvenli şehirlerarasına girmesi, vaka sayısının azalması ve ölüm oranlarının azalması amacıyla Düzce Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü el ele verdi. ‘Sağlıklı Ve Mutlu Yarınlar İçin Düzce Gençliği Aşılanıyor’ sloganıyla yola çıkan iki kurum, gençleri aşı olmaya davet etti.



Gençleri aşı olmaya davet etti

Gençlerin geleceklerini teminat altına almak ve sağlıklı bir yaşam yaşamaları için aşının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, “Atalarımızdan aldığımız bu vatanın geleceği gençlerimizin elindedir. Onların sağlıklı yarınlara ulaşması için bu illetten hep birlikte aşı olarak kurtulabiliriz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi aşı olarak halk sağlığının eski normallere dönmesine katkı olmasını istiyoruz. Bilimin ve teknolojinin içinde doğan Z kuşağı gençlerimizin bilime verdiği önemi biliyorum ve onların şehir efsaneleri yerine bilime güvenmelerini rica ediyorum. Haydi, gençler, aşımızı olalım hem normale dönelim hem de Düzce’mizi maviye çevirelim” ifadelerinde bulundu.



Çekilişle hediyeler verilecek

110 Eylül 2021 tarihleri arasında 1730 yaş aralığındaki gençlerin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde yaptıracakları birinci doz Sinovac veya Biontech aşısı olmaları halinde verilecek hediyeler noter gözetiminde kura çekimiyle belirlenecek.

İlk Defa Covid19 aşısı olanlar arasında yapılacak çekilişte 10 adet bisiklet, 10 adet tablet ve 100 adet taşınabilir şarj aleti hediye edilecek.

Sonuçlar Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.

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