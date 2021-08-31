Okul müdürleri ile çevrimiçi toplantı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tamer Kırbaç, okul müdürleri, yardımcıları ve şube müdürleri ile konferans toplantısı düzenleyerek Düzce’deki eğitim seviyesi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Samsun’a atanan Murat Yiğit, görevini Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tamer Kırbaç’a devir etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devir alan Kırbaç, Düzce’de ki okul müdürleri ile telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Okul ve kurum müdürleri ile ilk toplantısını gerçekleştiren Kırbaç, tanışma faslının ardından Düzce’deki eğitim seviyesi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.