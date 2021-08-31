Düzce Belediyesi Kent Estetiği Projesi etap etap ilerlerken geçtiğimiz gün 49 ağaç dikilen bölgede bisiklet yolunun asfaltı döküldü. Bisiklet yolunun dünya standartlarına göre işaretlemeleri yapılacak.

Düzce’nin en önemli noktalarından olan Cedidiye ile Millet bahçesini bütünleştirecek olan Kent estetiği projesinde her geçen gün yeni bir etap tamamlanıyor. Ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının ardından bisiklet yolu için de asfalt dökümü yapıldı. Bisiklet yolunun asfaltlanmasının ardından Düzce Belediyesine bağlı ekipler, dünya standartları ölçüsünde bisiklet yolu işaretleme ve kabartmalarını yapacak. Plan ve programa göre hareket eden ekipler, ardından diğer bölümlere geçecek.

Düzce Belediyesi Valilik önündeki havuzu da revize ettikten sonra etrafını mevsimlik çiçeklerle donatacak. Rengarenk çiçeklerin dikilmesi için toprak seren ekipler, daha sonra çiçeklerin ekimini yapacak.

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