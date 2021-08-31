33 okula müdür atanacak

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– Düzce’de 33 okula müdür, 3 okula Müdür Baş yardımcısı ve 55 okula 60 müdür yardımcısı atanacak. Yönetici adaylarının başvuruları alındı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 yılında ilk defa yönetici atama işlemleri kapsamında yönetici adaylarının başvurularını aldı. Bu kapsamda yeni dönemde 33 okula müdür, 3 okula Müdür Başyardımcısı ve 55 okula 60 Müdür yardımcısı atanacak. Akçakoca’da 6 okula, Cumayeri ve Çilimli’de 1, Gölyaka’da 5, Gümüşova’da 2, Kaynaşlı’da 3, Merkez’de 9 ve Yığılca’da 6 okula müdür ataması yapılacak. Düzce’de 1 Yığılca’da 2 okula ise Müdür Baş yardımcısı atanacak.

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